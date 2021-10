Hérault - La saison Grand Orb à Lunas ce vendredi !

Deuxième rendez-vous de L’Hivernale de Grand Orb, vendredi 15 octobre à 19h à la salle polyvalente Lunas. Après s’être questionnée la semaine dernière sur les préjugés face à l’obésité, la saison culturelle de la communauté de communes Grand Orb proposera le week-end prochain un spectacle sur les dangers de la pensée unique, « Connais-tu l'heure de la fin de la nuit ».

Avec cette proposition mêlant théâtre et musique, la Compagnie Nocturne s’interroge sur la montée du fascisme et de l'extrémisme, teintée d'un regard nauséabond sur l'histoire et l'humanité. Souvent insidieuses et sournoises, ces montées ne sont jamais loin de nous. Juste à côté, elles sont comme une araignée qui tisse sa toile méthodiquement, tranquillement. Et on s’en rend compte trop tard. On se dit qu'on aurait dû le voir. On regrette de ne pas avoir réagi plus tôt.

« Connais-tu l'heure de la fin de la nuit » est un diptyque musical composé à partir de deux textes :

Matin brun, récit ou conte moderne qui, dans une langue fluide, fait apparaître la montée d'un totalitarisme fasciste fondé sur des valeurs d'exclusion. Valeurs auxquelles les protagonistes s'adaptent merveilleusement bien, voire avec légèreté, avant d'en être les victimes directes.

Rosa, chant poétique à l'écriture sonore et organique, qui donne voix au désir viscéral et rageur d'une explosion des barrières, des frontières, de tout ce qui peut être de nature à opposer les hommes. C'est un cri, un appel à bâtir une vie d'amour sur les ruines d'un monde décadent.

Spectacle de 45 minutes. Conseillé à partir de 13 ans. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place le soir du spectacle.