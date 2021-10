Mende - Laurent Suau et son équipe municipale vont à la rencontre des Mendois

Visites de quartiers et villages : Laurent Suau et son équipe municipale vont à la rencontre des Mendois

Les visites de quartiers et villages réalisées cet été sur 10 secteurs de la partie ouest de Mende viennent de s’achever.

Ces rencontres entre les habitants et Laurent Suau, maire de Mende ainsi que Régine Bourgade, 1ère adjointe et des élus municipaux ont connu un réel engouement. Elles ont permis de créer des moments d’échanges conviviaux. Laurent Suau a profité de cette occasion pour présenter les projets en cours sur la ville et répondre aux demandes et questions des habitants.

L’an prochain, ces visites auront lieu sur la zone est de la ville pour là aussi une dizaine de rencontres programmées. Les visites de quartiers renforcent le travail du quotidien sur la proximité, la volonté de rester à l’écoute et de répondre aux demandes, d’expliquer les choix, de présenter les projets et d’échanger sur les grandes orientations pour la ville.