Frontignan - Festival 7Sois 7Luas : 2 artistes frontignanais exposent à l'international

Le Festival 7Sóis 7Luas, qui présente une programmation dédiée aux musiques du monde et à l'art contemporain, est mis en œuvre par un réseau culturel de plus de 30 villes de 12 pays de la Méditerranée et du monde lusophone, dont la ville de Frontignan la Peyrade. En octobre, le réseau exposent 2 artistes frontignanais au Portugal et en Italie.

Dans le cadre des échanges d’artistes des villes du réseau, le Festival 7Sóis 7Luas accueille la peintre frontignanaise Aurélia Gritte pour une résidence artistique d’une semaine dans le Centrum 7S7L de Ponte de Sor au Portugal.

Aurélia Gritte, peintre

Ateliers et exposition au Portugal du 5 au 10 octobre 2021 dans la ville de Ponte de Sor

Aurélia Gritte présente son exposition « Gimme Shelter » et mènera des ateliers de peinture dans les écoles de la ville. Le Festival 7Sóis 7Luas présentera le catalogue de l’exposition à l’occasion du vernissage, le samedi 9 octobre 2021 à 17h.

Alain Marquina, photographe

Résidence artistique en Italie du 11 au 17 octobre 2021 dans la ville de Pontedera (Toscane)

Le photographe frontignanais Alain Marquina sera lui en résidence d’une semaine au Centrum 7S7L de Pontedera dans la région du Valdera en Toscane. En partenariat avec le Festival 7Sóis 7Luas et le Bureau de Tourisme de Valdera, il réalisera un reportage photographique pour la promotion touristique de cette « autre Toscane ».

+ d’infos : info@7sois.org / www.7sois.eu

