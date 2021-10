Tarbes - Harmonie Mutuelle et APF France Handicap ont organisé une éco-marche solidaire

Ce vendredi 1er octobre 15 personnes ont répondu à l’appel d’AFP France Handicap et Harmonie Mutuelle, et ont participé à une éco-marche solidaire à double visée à savoir une sensibilisation au handicap et l’importance de l’inclusion, et la protection de l’environnement. Les participants se sont retrouvés autour du lac de Soues, et ont ramassé en 1heure 20 kg de déchets et détritus dont des vêtements, des canettes et des bouteilles en plastique.

« Je suis actuellement en mission de Service Civique chez Harmonie Mutuelle pour mener des actions sur le sujet de la protection de l’environnement. Nous avons organisé cette éco-marche solidaire avec APF France Handicap pour que les personnes valides et les personnes handicapées partagent un moment de convivialité. Cette marche nous a également permis de sensibiliser les participants sur l’intégration des personnes handicapées. » détaille Marlène, en mission de service civique au sein d’Harmonie Mutuelle.

« Cet événement a été organisé par des jeunes en service civique. Harmonie Mutuelle accueille plus de 80 jeunes en service civique cette année sur tout l’hexagone, un engagement volontaire au service de l'intérêt général. Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.

« C'était bien. On a nettoyé la planète et c'était le principal. J'ai pu participer déjà aux deux marches organisées par Harmonie Mutuelle : de la bonne ambiance, un bon collectif. » confie Coline, une jeune femme en situation d’handicap mobilisée pour cette journée.

« L'ensemble de la commission Environnement de la commune de Soues s'est associée tout naturellement à cette initiative et Monsieur Roger LESCOUTE se félicite que l'après-midi ait pu se tenir sous un soleil radieux en ce début d'automne sur le beau site du lac de Soues. » se réjouit Paule HUILLET, adjointe de la Mairie de Soues