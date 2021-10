Mèze - En octobre, colorons Thau en rose !

La Ville de Mèze est, cette année encore, partenaire d’Octobre rose, le mois de mobilisation contre le cancer du sein.

Pour cette nouvelle édition, les communes de Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Loupian, Montbazin et Poussan rejoignent le collectif « Mèze en rose » qui devient « Thau en rose ». Jusqu’au 31 octobre, les associations, les commerçants et les Villes s’engagent dans le combat face au cancer du sein et proposent un programme d’animations dédié à octobre rose et à la lutte contre la maladie.