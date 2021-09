Mazamet - Plus de 650 visiteurs à la 5ème édition des « Automnales des savoir-faire »

Plus de 650 participants ont pu rencontrer et échanger avec les 25 exposants locaux présents lors du salon des « Automnales des savoir-faire » qui s’est déroulé ce dimanche 26 septembre dans le cadre magnifique de l’espace Loisirs Les Étangs de Saïx !

Cette 5ème édition avait pour thème L’intelligence de la main au service de l’habitat et a mis en lumière les savoir-faire des entreprises locales implantées sur le bassin de la Communauté de Communes Sor et Agout. • Au programme : animations, démonstrations, ateliers et initiations pour tous, petits et grands.

Lors de l’inauguration, Sylvain FERNANDEZ, Président de la Communauté de Communes Sor et Agout, a rappelé que « Le salon des « Automnales des savoir-faire » a pour objectifs de mettre en avant la diversité des savoir-faire locaux et de les dynamiser. Le savoir-faire des artisans à travers leurs réalisations est un engagement essentiel pour pérenniser et mettre en évidence notre patrimoine, celui de la Communauté de Communes Sor et Agout et de ses habitants. »

Lors de cette journée, une œuvre collective élaborée par des exposants du Salon a mis en lumière leur savoir-faire, illustration vivante de l’intelligence de la main : tailleur de pierre, paysagistes, terrassiers. Ces savoir-faire manuels ont aussi été mis à l’honneur par les nombreuses démonstrations des exposants présents : plombiers, électriciens, chauffagistes, tapissière d’ameublement, entreprisesspécialisées dansla restauration. Certains exposants ont également pu proposer une conférence sur les nouvelles techniques d’amélioration du logement et d’optimisation de l’espace intérieur.

Cette manifestation a également été marquée par la présence des partenaires de la communauté de communes : le CAUE (Conseils d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement) du Tarn, la Fondation du Patrimoine, Soliha qui ont pu renseigner les visiteurs sur les différents dispositifs d’aides financières possibles.