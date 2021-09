Vauvert - L'association Les Démoniaks de Vauvert prend le relais pour Octobre Rose !

Cette année dans le cadre d’Octobre Rose, le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l’association Les Démoniaks de Vauvert prend le relais et organise la course « la boucle rose ». Une action en étroite collaboration avec le CCAS, les services communaux, La Ligue, Aesio Mutuelle, les clubs sportifs Vauverdois EVA et CAV, le club de zumba du Centre Culturel Robert Gourdon et les commerçants de la ville. Dress code rose pour ceux qui souhaitent jouer le jeu !

Rendez-vous le samedi 2 octobre pour une course de 1,6 km en centre-ville où tout le monde peut participer en marchant ou en courant à son rythme, aux côtés de Courir à Vauvert et l’Elan Vauverdois d’Athlétisme, et dont les bénéfices sont intégralement reversés à La Ligue.

Florinda Race et Sandra Liautaud ont créé l’association Les Démoniaks de Vauvert en octobre 2020 et c’est en tant que femmes, coureuses et amies, qu’elles ont souhaité reprendre la course d’octobre rose initiée depuis quelques années par la commune, en apportant une nouvelle dimension à cet évènement. « Les plus de cette édition 2021 sont les petites surprises colorées prévues au départ de la course, la présence des patenaires sur le marché le matin pour des stands de prévention, ainsi que la venue l’après-midi d’une sophrologue pour proposer un stand de sophrologie/yoga. » Florinda Race, présidente de l’association.

Les participants sont attendus à 13h30 pour l’enregistrement des inscriptions (5€) puis à 14h pour l’échauffement zumba avec Sylvie Sokoloff du Centre Culturel Robert Gourdon. Le départ de la boucle rose est quant-à-lui à 14h30, place Dr Arnoux. La journée se terminera par la remise des cadeaux au tirage au sort dès 16h.

« Il est primordial de soutenir des actions de prévention comme "la boucle rose" à l'occasion d'Octobre Rose car la mobilisation de chacun, la sensibilisation et l’information sont déterminantes pour notre santé. » Sophie Leroy, conseillère déléguée à la santé

L’association prépare d’autres projets pour 2022 qui permettront, comme « la boucle rose », de communiquer sur une cause à défendre, faire de la prévention, mais aussi féderer les partenaires et créer une animation locale.

« Nous souhaitons créer, en partenariat avec les acteurs locaux, des évènements sportifs ou culturels dans un cadre cartiatif et promouvoir le Sport-Santé de manière dynamique. L’objectif est de créer des rendez-vous pour faire bouger Vauvert et réaliser ensemble de bonnes actions ! » Sandra Liautaud, vice-présidente de l’association.