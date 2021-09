Frontignan - La concertation citoyenne est lancée !

Dans le cadre de son projet de requalification du cœur de ville, la municipalité, après avoir mis en place une expérimentation de piétonnisation du quai Voltaire devant les anciens chais Botta en juillet, a lancé, le vendredi 24 septembre, une grande concertation citoyenne afin d’imaginer et de construire le cœur de ville de demain avec les habitant·e·s. Inauguration de la Maison des projets, mise en ligne de la carte collaborative et balades urbaines étaient au programme du week-end.

Le projet de requalification du cœur de ville, engagé pour un budget de 35M€ sur 10 ans, avec Sète agglopôle Méditerranée, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et l’État, vise à améliorer le cadre de vie en centre-ville en y redessinant des espaces publics, en soutenant le commerce, en développant l’offre d’équipements publics, en rénovant l’habitat et en valorisant le patrimoine naturel et architectural avec notamment l’affirmation de l’identité maritime de la commune par une véritable réappropriation des bords du canal en aménageant ses berges en promenade, en lieux d’échanges et d’interactivité. Pour construire collectivement ce projet d’envergure, la municipalité a choisi d’ouvrir une large concertation citoyenne pour guider ses décisions.

Ainsi, pour permettre au plus grand nombre de s’inscrire dans cette démarche participative et de donner son avis, la ville a créé la Maison des projets, inaugurée ce vendredi 24 septembre, en présence du maire de la commune, Michel Arrouy ainsi que de Sylvie Pradelle qui représentait le Département, partenaire de l’opération via Territoire 34, et des 2 élus municipaux qui portent le projet, Frederic Aloy, adjoint délégué à l'urbanisme, à l'aménagement et au développement économique, et Loïc Linares, délégué à l'aménagement durable et à la transition démocratique, 2e vice-président de Sète agglopôle Méditerranée. Cet espace de 100m², situé à l’angle de la rue Victor-Anthérieu et du boulevard Victor-Hugo en lieu et place de l’ancien studio de danse, entièrement dédié à l’information, à l’échange et au recueil des points de vue de toutes et tous, animé par un agent municipal, restera ouvert jusqu’à la fin de la concertation. Le lieu accueillera également différents événements/ateliers, notamment des lectures, des conférences, des ateliers avec les scolaires et extra scolaires, des réunions entre techniciens, des permanences avec élus et techniciens sur les projets en cœur de ville ou encore des permanences de partenaires en lien avec l’aménagement du centre-ville : point accueil info énergie, CAUE, CPIE.... Dans le même temps, une carte collaborative est mise en place sur la plate-forme numérique du site Internet de la ville pour que chacun·e puisse s’exprimer, même à distance !

« ‌Avec l'ambition de construire ensemble le cœur de ville de demain, nous avons créé la Maison des projets, un lieu référence pour toutes les questions que peuvent se poser nos concitoyens sur le projet cœur de ville et surtout Le lieu d’expression de tous les avis et toutes les idées. » Michel Arrouy, maire

Le samedi 25, pour alimenter la réflexion de façon originale, ce ne sont pas moins de 4 balades urbaines thématiques, de 2 heures chacune, animées par le bureau d’étude spécialisé qui accompagne la municipalité sur le projet (Cittanova), qui ont été proposées au public, au départ de la Maison des projets afin de (re)découvrir le cœur de ville en marchant :

À la rencontre des commerces et activités de Frontignan pour découvrir diverses activités de l’écusson et dialoguer avec les commerçants.

Balade au fil de la nature pour regarder l’écusson sous le prisme du vivant, végétation, chemin de l’eau, place des animaux…

Ça bouge ! Quelles mobilités ? pour comprendre les atouts et les inconvénients des différents modes de déplacement dans l’écusson (à pied, à vélo, en transports en commun, voiture…)

Espaces publics, quels usages ? pour comprendre comment les espaces publics de l’écusson fonctionnent, quels sont leurs usages actuels et ceux que les habitant·e·s souhaiteraient y voir se développer.

Prévue jusque fin novembre, la concertation se poursuit avec notamment des ateliers Ouvrir les imaginaires pour imaginer « sans limites » le Frontignan de demain et recueillir l’avis de toutes et tous, les 15 et 16 octobre et des ateliers Désirs de ville pour réfléchir ensemble sur les désirs et besoins de demain, les 29 et 30 octobre.

La restitution publique de la participation des habitant·e·s et de sa prise en compte par la Ville sera présentée fin novembre-début décembre.

Pratique :

Maison des projets : rue Victor-Anthérieu

Horaires d’ouverture au public : Lundi, mardi, mercredi, vendredi 10h-13h / 14h30-18h30 ; jeudi 9h-13h / 14h30-17h30 ; samedi 10h-12h

Tel: 06.07.83.92.76- e-mail: democratieparticipative@frontignan.fr

Plus d’infos : www.frontignan.fr