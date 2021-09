Colomiers - 1ère édition de la course de la diversité !

Harmonie Mutuelle est partenaire de la 1ère édition de la Course de la Diversité à Colomiers, qui se tiendra le vendredi 15 octobre au Complexe sportif Capitany, Avenue Yves Brunaud, de 13h30 à 17h30.

Programme de la journée :

13h30 : ouverture du village d’animation

13h45 : échauffement collectif

14h : départ course

15h30 : photos collectives

16h : remises des récompenses

17h30 : fermeture du village d’animation

La Course de la Diversité est une manifestation réservée aux salariés de tous types d’entreprise. Plus qu’une course, il s’agit d’un événement qui incarne la diversité dans la sphère professionnelle. L’objectif est d’utiliser le sport, l’activité physique et sportive comme un outil au service de l’entreprise et de sa politique RSE.

Fortes de valeurs communes autour du sport-santé, de l'inclusion et du sport pour tous, Harmonie Mutuelle et la Fédération du Sport en Entreprise proposent d’associer les entreprises à l’événement en réunissant leurs salariés pour composer une équipe !

LA COURSE DE LA DIVERSITÉ À COLOMIERS

Organisée par la Fédération Française du Sport d’Entreprise, la Course de la Diversité est une manifestation réservée aux entreprises et à leurs salariés. L’objectif ? Rassembler les collaborateurs, quel que soit leur âge, leur genre, leur position hiérarchique ou leur ancienneté au sein de l’entreprise afin de les fédérer. Le temps d’une demi-journée, tous les participants sont réunis, sur un pied d’égalité, afin de promouvoir la diversité. Cette course ouverte à tous, incarne les valeurs de la diversité en entreprise et reverse une partie des frais d’inscription au Secours Populaire. L’événement est accessible à tous sur le plan physique car il s’agit d’un parcours de 3 ou de 6 kms à réaliser en marchant ou en courant, en solo ou en duo.

Trois types de duos sont proposés :

- Duo mixité avec l’intégration dans les inscriptions du genre « autre » afin que chacun puisse s’inscrire en tenant compte de toutes les questions liées au genre

- Duo handicap qui doit réunir une personne valide et une personne en situation de handicap (tous types de handicaps)

- Duo intergénérationnel qui ne se limite pas à une question d’âge mais qui peut également intégrer l’ancienneté au sein de l’entreprise ou la position hiérarchique au sein de l’entreprise afin de réunir des personnes qui ne se côtoient pas forcément au quotidien

HARMONIE MUTUELLE SERA PRÉSENTE AU VILLAGE D’ANIMATIONS

Si la partie sportive de l’évènement reste centrale, la tenue d’un village d’animations dédié à la diversité est également prévue. Les participants auront ainsi la possibilité avant et après la course de participer à des animations, à des sensibilisations, à des quizz… sur des sujets en lien avec le sport dans l’entreprise et la diversité dans l’entreprise. Pour Harmonie Mutuelle, la notion de collectif est importante. Elle offrira des dossards aux duos parmi ses propres collaborateurs et élus, ainsi qu’aux entreprises adhérentes. En fin de journée, le président de Haute-Garonne d’Harmonie Mutuelle, Jean-Michel GUEBLE remettra un trophée.

« Chez Harmonie Mutuelle, la démarche de sport santé pour tous existe depuis plusieurs années. Elle contribue à la qualité de vie au travail. Les collaborateurs sont régulièrement invités à participer aux manifestations sportives et sont motivés par des challenges solidaires au profit d'associations. En plus de renforcer la cohésion entre collaborateurs, proposer des activités sportives accroît leur engagement professionnel et les fidélise à leur entreprise. L'activité physique et sportive en entreprise devient une des clés de la qualité de vie au travail. Proposer des activités et des infrastructures sportives peut aussi soutenir les stratégies de ressources humaines en attirant de nouveaux talents. Le sport en milieu professionnel répond à des enjeux de santé publique et de productivité en entreprise. De plus en plus de dirigeants d'entreprise se déclarent intéressés pour s'y engager. Inclure une pratique sportive est une force pour l'entreprise ! » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie

LE SPORT EN ENTREPRISE : FAIRE DU CAPITAL HUMAIN DE L'ENTREPRISE UN CAPITAL DE RÉUSSITE

Comment proposer une activité physique ou sportive au sein de son entreprise ? De nombreuses questions juridiques, pédagogiques ou logistiques accompagnent souvent la mise en place du sport en entreprise. Harmonie Mutuelle apporte des réponses à cette problématique exprimée par ses entreprises clientes en signant un partenariat avec la FFSE et ses comités départementaux. L

a Fédération Française du Sport d'Entreprise est un acteur majeur des politiques sportives en entreprise. Fédération multisports, elle est affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et est agréée par le ministère des sports. Implantée territorialement, la FFSE bénéficie d'un réseau étendu de partenaires et connaît les spécificités des entreprises locales. De fait, elle propose la conception des mises en place d'activités physiques et sportives personnalisées et adaptées au fonctionnement de chaque entreprise, à sa structure et au profil de ses salariés. Elle conçoit une véritable politique sportive suivie d'une évaluation. De plus, les collaborateurs de la FFSE sont formés sur des questions de santé, comme les troubles musculosquelettiques, par exemple. Harmonie Mutuelle assure une mise en œuvre simplifiée d'une solution sport en entreprise, en confiant et en concrétisant le projet à la FFSE, expert du domaine.