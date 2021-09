Occitanie - Vendredi 24 septembre 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 761 hospitalisations en cours (-58 en 3j) dont 184 en réanimation et soins critiques (-15 en 3j) et 5 137 décès à l’hôpital (+11 en 3j) depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

Ce bulletin fait le point également sur la vaccination des plus jeunes en cette période de rentrée : à ce jour, 81 % des jeunes de 12 à 24 ans

ont déjà bénéficié d’une 1ère dose de vaccin en Occitanie, et 74 % sont complètement vaccinés. De façon plus précise, 74% des 12 à 17 ans ont déjà reçu une première injection (306 000 adolescents sur 411 000 au total) et 64% ont un schéma vaccinal complet (269 000). Les 18-24 ans sont quant à eux déjà 87% à avoir reçu une injection (405 000 sur 463 000 jeunes) et 81% à être totalement vaccinés (380 000). Cette adhésion massive à la vaccination est essentielle à l’amélioration de la situation sanitaire en Occitanie. A l’approche de l’automne et de l’hiver, n’oublions pas pour autant le bon réflexe des gestes barrières.