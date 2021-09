Mèze - Distribution des sacs poubelles aux habitants des zones dépourvues de conteneurs

La Ville de Mèze et Sète agglopôle Méditerranée proposent 2 solutions pour récupérer vos sacs poubelles :



• Une distribution est organisée par les services de la Ville de Mèze au Château de Girard mercredi 29 et jeudi 30 septembre de 9h30 à 17h.

Renseignements : 04.99.02.22.01



• Une distribution est assurée tous les jours par les services de l’agglo jusqu’au 31 octobre sur le site d’Oïkos à Villeveyrac – Chemin Départemental 5E (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Renseignements : 04.67.46.47.20



Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.