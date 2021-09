Sète - Le Conseil municipal jeunes renouvelé avec 32 collégiens

Un des dispositifs mis en place à Sète pour favoriser la démocratie participative est le Conseil municipal jeunes.

Cette instance vient d’être renouvelée pour deux ans. La cérémonie d’investiture des 32 nouveaux collégiens a eu lieu mardi 21 septembre dans la salle de l’Hôtel de Ville qui accueille habituellement les conseils municipaux. “L’engagement des jeunes sétois est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et je suis très honoré d’inaugurer ce 3e mandat qui participe au développement de la citoyenneté en donnant la parole à la jeunesse” a souligné le maire François Commeinhes, aux côtés de Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation et de Manon Tisseur, conseillère municipale. Une cérémonie qui pouvait être suivie en direct par les parents dans la salle des mariages de la mairie.

S’investir dans des projets pour le bien commun, voilà l’objectif du Conseil municipal jeunes.

Protection de l’environnement, actions auprès des seniors, organisation d’événements pour les jeunes… Timothée et Éloïse ont pu présenter quelques idées qui jalonneront le travail du CMJ sur les deux ans à venir. “Demain, c’est vous qui serez aux responsabilités donc le but est aussi de partager votre vision de la ville” a insisté François Commeinhes. “Avec à la clé la concrétisation de projets” a rappelé Corinne Azaïs. Exemple avec la campagne contre le harcèlement à destination des jeunes Sétois lancée à la rentrée 2019. Une action de prévention qui avait fait l’objet d’une campagne d’affichage sur les panneaux publicitaires de la Ville.