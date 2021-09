Carcassonne - La cité de Carcassonne 3ème monument le plus visité de France cet été !

CARCASSONNE : LA CITÉ 3E MONUMENT LE PLUS VISITÉ DE FRANCE CET ÉTÉ

Le Centre des monuments nationaux a classé la cité de Carcassonne à la 3e position des sites les plus prisés par les touristes cet été. Une fréquentation en forte progression par rapport à 2020.

LA CITÉ DE CARCASSONNE, ATTRACTION TOURISTIQUE NUMÉRO UN EN OCCITANIE

Les alignements de Carnac, l’abbaye de Cluny, le château de Vincennes… La concurrence est rude, et pourtant, le château Audois a attiré de nombreux visiteurs cet été, seuls le Mont-Saint-Michel et l’Arc de Triomphe faisant mieux. C’est grâce au décompte du nombre de tickets vendus que le classement a pu être établi. Une place que la cité doit aux touristes français, qui ont compensé l’absence de ceux venus de l’étranger.

172 000 VISITEURS, PRESQUE DEUX FOIS PLUS QU’EN 2020

Le château comtal et les remparts médiévaux ont bénéficié de la chute de fréquentation des monuments parisiens. Mais pas uniquement : « Cette réussite, on la doit d’abord à la forte affluence des touristes français, en quête de région comme l’Aude où il y a à la fois du littoral, de la moyenne montagne et beaucoup de patrimoine. On est sur une cible particulière », a expliqué l’administrateur du site, Christophe Varennes, interrogé par nos confrères de l’indépendant.