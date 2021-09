Vauvert - Solidarité territoriale : Vauvert agit !

La ville de Vauvert a souhaité prêter main forte aux villes voisines sinistrées par les inondations. Des équipes des services techniques ont ainsi été dépéchées auprès d’elles dès que cela a été possible.

Après l'effroi et la sidération, le temps était venu de reconstruire, nettoyer, accompagner.

Jean Denat, maire de Vauvert et son conseil municipal, ont sollicité les communautés de communes de Petite Camargue, Rhôny Vidourle et la ville de Bernis afin de connaître leurs besoins supplémentaires en matériels, humains et logistiques et pour lesquels la commune de Vauvert était susceptible de leur apporter une aide.

La solidarité entre communes a pu alors s’organiser. En parallèle, un appel aux dons et aux bénévoles a été relayé, le CCAS de Vauvert reste mobilisé pour la coordination des dons reçus.

Ainsi, sept agents des services du cadre de vie et des bâtiments communaux, équipés de véhicules, sont intervenus les 16 et 21 septembre derniers dans les communes de Aubord puis Vestric & Candiac afin d’apporter avec le personnel un soutien logistique et agir sur le terrain. Ils ont prêté mains fortes et n’ont pas ménagé leur peine tout au long de ces deux journées intervenant sur la voirie et les accès aux maisons. Concrètement, il a fallu débarrasser la voirie et faire le remblai car la pluie y avait raviné graviers, cailloux et végétaux. L’évacuation de branchages et même de troncs d’arbre a été accomplie. Le nettoyage des rues et des bordures des voiries dans lesquelles s’était aggloméré du limon séché, a été mené à bien. « Il a fallu désincruster le bitume » explique un agent technique. Pelles, balais de cantonnier, racloirs de maçon ont été manœuvrés à la force des bras car il était impossible d’agir autrement. Parfois aidé du karcher d’une entreprise intervenante la tâche a pu être menée à bien. L’évacuation de mobilier endommagé en direction de la déchèterie de la ville aidée, a soulagé des habitants bien en peine. Un soutien qui a également fait du bien à leur moral !

A ce jour, la ville de Vauvert se tient toujours à disposition des communes qui en auraient besoin et est déjà en relation avec les communes de Beauvoisin, Codognan et Mus pour des interventions futures si nécessaire.