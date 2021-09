Nîmes - Le salon de l'agriculture et des savoir-faire de nos terroirs est de retour les 25-26 septembre !

Mardi 14 septembre 2021 – Nîmes Métropole. Les occasions de nous retrouver se multiplient en cette rentrée ! Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021, (re)découvrez les incontournables Journées méditerranéennes des saveurs (JM’S) de Nîmes Métropole, organisées par la Chambre d’agriculture du Gard. En plein cœur de ville, la ferme géante, les machines agricoles et le marché des producteurs feront la joie des petits et des grands. Sans oublier la nouveauté 2021 : une soirée inaugurale sur le parvis des arènes le vendredi 24 !

« Je me réjouis du retour des JM’S, fière vitrine de la richesse de notre patrimoine agricole », souligne Franck Proust, président de Nîmes Métropole. Un constat partagé par Nathalie Saumade, présidente de la Chambre d’agriculture du Gard, maître d’œuvre de cet événement qui réunit des agriculteurs et producteurs de l’Agglo, du Gard et même de la région désormais.

Du petit poussin de quelques grammes aux bovins de plus d’une tonne, sans oublier des moutons, des chèvres, des chevaux, des cochons... Les animaux seront les vedettes de ces JMS ! La journée pédagogique du vendredi, uniquement ouverte aux scolaires, permettra d’accueillir quelque 1200 élèves du territoire pour leur expliquer le métier de paysan.

Machines agricoles, manège, école des céréales, cuisine mobile… des activités pédagogiques, ludiques et gratuites ponctueront le week-end, avec un fil rouge : le marché des producteurs et des artisans avec près de 45 exposants cette année, proposant une très large gamme de produits locaux et d’automne : riz, raisin, olive, oignon doux des Cévennes...

Nouveautés 2021 : un stand multipartenaires dédié à l’emploi, la formation et l’apprentissage dans le monde agricole, et une soirée dégustation ouverte au grand public le vendredi 24 septembre, en partenariat avec les syndicats des AOP Costières de Nîmes et Olives & huile d’olives. Rendez-vous sur le parvis des arènes à partir de 20h !

Autant d’activités qui « participent à la dynamisation et à l’attractivité du centre-ville », se réjouit Valentine Wolber, adjointe au maire de Nîmes, déléguée aux commerces et à la dynamisation du centre-ville, et qui rayonne désormais au niveau départemental, voire régional, avec un « engouement grandissant des partenaires », rappelle Aurélie Genholer, conseillère régionale et maire de Massillargues.

Financées par Nîmes Métropole, accompagnée du soutien de la Ville de Nîmes, du Département du Gard et de la Région Occitanie, les JM’S sont organisées par la Chambre d’agriculture du Gard, en partenariat avec les chambres consulaires.

Infos pratiques :

Journées méditerranéennes des saveurs (JMS)

Samedi 15 & dimanche 26 septembre

Parvis des arènes, Esplanade, avenue Feuchères, à Nîmes

Samedi, de 10h à 22h ; dimanche, de 10h à 19h

Soirée dégustation le vendredi 24 septembre, à partir de 20h

Entrée libre



Port du masque et distanciation obligatoires

Pass sanitaire requis dans les espaces restauration, bars et dégustations

Toutes les infos pratiques & les règles sanitaires en vigueur