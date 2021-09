Ariège - Aymeric Romet , magicien star de l'Olympia sera à Bélesta…

Aymeric Romet , magicien/star de l’Olympia sera à Bélesta…Norbert surprend tous les ans et cette saison le « top- manager » parisien du Cabaret de Bélesta a frappé très fort dans la programmation.

La star de l’Olympia, le fantastique magicien Aymeric Romet fera partie d’un spectacle d’exception pour le plus grand plaisir des ariègeois et audois qui se sont inscrit sur les 3 dates « grand-public » édition 2021.

Les Halles, au centre du village seront l’épicentre de cette animation, le Comité des Fêtes local à la logistique en est organisateur depuis 12 ans.

C’est Montmartre en Pyrénées Cathares….

Si une soirée est privée (jeudi) les 3 autres sont « grand-public » , celle de dimanche en matinée est à tarif réduit.

Comme le disait Juan Belrossa , manager espagnol , spécialiste d’animations « Cabaret » sur Madrid et en vacances sur la Haute Vallée de l’Hers : « le rapport qualité-prix » est incontestablement un tour de force et les noms alignés sur le programme tous dans les meilleurs artistes de la capitale. Chanteur, imitateur, danseuse, transformistes, can-can un plateau qui pourrait passer en télé … »

06 87 41 15 55 le téléphone pour les inscriptions.

Et le site pour les détails : https://www.cabaret-belesta.com/infos-2020

N’hésitez plus contactez dans les meilleurs délais les organisateurs et venez passer une belle soirée à deux pas de Fontestorbes et sur l’axe Carcassonne/Montségur…

Les dates, horaires et tarifs

Jeudi 7 octobre à 20 h soirée privée

Vendredi 8 octobre 21 h 30 – 28 euros

Samedi 9 octobre 21 h 30 – 28 euros

Dimanche 10 octobre 15 h – 25 euros

Halles de Bélesta (centre ville)