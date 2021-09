Montpellier - Le Salon TAF de Montpellier ouvre ses portes avec près de 9000 offres à pourvoir !

Mercredi 22 et jeudi 23 septembre 2021, de 9h à 17h

Créés par la Région, organisés avec Pôle Emploi et les Missions locales, et ouverts à tous les publics, les salons TAF (Travail Avenir Formation) sont des rendez-vous privilégiés pour trouver des informations précises sur les formations et leurs débouchés, tester des métiers mais aussi pour rencontrer directement les entreprises qui recrutent près de chez soi. Après plusieurs reports liés aux mesures nationales de lutte contre l'épidémie de Covid-19, le salon TAF de Montpellier aura bien lieu les 22 et 23 septembre prochains pour sa 14ème édition. Il se déroulera pour la première fois à la Sud de France Aréna.

Cette année, le salon TAF de Montpellier réunira plus de 140 partenaires, centres de formation, acteurs de l'orientation, CFA, etc, et plus de 330 entreprises qui proposeront pendant ces deux jours près de 9000 offres, dans tous les secteurs.

Répartis en « villages thématiques », le salon TAF de Montpellier proposera notamment près de 20 espaces spécialisés dans des secteurs d'activité qui recrutent : logistique, service à la personne, numérique... avec l'organisation de démonstrations métiers pour aider le public à se projeter. De nombreux ateliers seront également proposés tout au long de ces deux jours pour accompagner et guider le public dans leur parcours d'orientation, de recherche d'emploi ou de construction de parcours professionnel.

Cette année l'équipe de la Maison de l'Orientation de Montpellier sera présente sur le salon pour accompagner les projets de reconversion, de formation ou d'orientation, autour notamment d'initiatives originales à l'image de l'atelier « Pour quel métier.s es-tu fait.e », animé par des spécialistes afin de mieux cerner les métiers qui correspondent à chacun.

La Cité de l'Economie et des métiers de demain sera elle aussi présente pour l'évènement afin de présenter les filières d'avenir et les métiers qu'elles proposent. Un focus sera notamment réalisé sur la filière hydrogène à cette occasion.

Durant cette nouvelle édition, des espaces seront également dédiés à la création et à la reprise d'entreprises, tout comme à la mobilité internationale ou à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), avec à chaque fois la présence de professionnels du secteur, conseillers et recruteurs pour conseiller et guider le public.

Photo d'illustration