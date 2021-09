Haute-Garonne - La Brique Rose et YéO-frais s'engagent pour une filière responsable du lait en Occitanie

Depuis plusieurs années, l’activité laitière est en perte de vitesse en Occitanie et particulièrement en Haute-Garonne. En effet, avec en moyenne seulement un à deux jeunes éleveurs qui s’installent chaque année, les exploitations en bovins lait sont en forte régression sur le département. Par ailleurs, une part croissante de Français affirme sa volonté de consommer durable, d’adopter un comportement responsable, respectueux de l’environnement et des producteurs locaux. Cette tendance joue en faveur du locavorisme, des marques régionales et des circuits courts. Les industriels et producteurs doivent donc se structurer pour répondre à ces nouveaux modes de consommation.

C’est dans ce contexte que la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et YéO-frais se sont rapprochés, pour faire émerger l’association La Brique Rose qui a pour vocation de créer une filière de lait responsable en Haute-Garonne.

« La Haute-Garonne bénéficie d’un territoire adapté à l’agriculture en polyculture élevage avec des surfaces de prairies à valoriser. Pourtant nous observons une diminution des exploitations en bovins lait sur le département depuis plusieurs décennies. En effet tous les sept ans le nombre de ces exploitations est divisé par deux ce qui fragilise et met en danger la filière lait. Nous souhaitons casser cette spirale. Le projet que porte La Brique Rose apportera de la perspective et du sens pour l’installation de nouveaux éleveurs, tout en renforçant l’ancrage d’un outil industriel sur notre territoire. » explique Sébastien Albouy, Vice-Président de la Chambre d’agriculture 31.

Selon Jérôme Servières, Directeur Général de YéO-frais, « Favoriser l’économie locale et travailler avec des éleveurs proches de notre laiterie est notre philosophie depuis notre création en 1929. Il est cependant nécessaire de trouver des solutions pour contrer les difficultés d’approvisionnement en lait dans notre région, même si cela ne comblera que partiellement nos besoins. Nous nous engageons avec les éleveurs locaux et sommes fiers de collaborer à la création d’une association pour une filière responsable du lait en Occitanie. L’objectif de La Brique Rose est simple : faire en sorte que YéO-frais sécurise ses approvisionnements en lait tout en assurant une meilleure rémunération pour les éleveurs. »

LA BRIQUE ROSE : PLUS QU’UNE ASSOCIATION, UNE ACTION CONCRÈTE, ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE.

L’interdépendance entre les différents acteurs de la filière rend légitime ce rapprochement : pour sécuriser les approvisionnements en lait d’une part et assurer une meilleure rémunération aux éleveurs d’autre part, l’association La Brique Rose et YéO-frais ont décidé d’unir leurs forces. Le contrat de collaboration a été signé le 18 septembre, sur le salon Les Pyrénéennes, à Saint-Gaudens.

Soutenue par Toulouse Métropole, le département de la Haute-Garonne et la Région Occitanie, La Brique Rose entrera concrètement en action en janvier 2022.

LA BRIQUE ROSE, UNE FUTURE MARQUE ENGAGÉE

La Brique Rose, c’est le nom de l’association mais cela sera également le nom d’une marque engagée qui proposera, à terme, des produits laitiers disponibles en grande distribution et en restauration collective. Acheter des produits « La Brique Rose » sera l’assurance, pour le consommateur, d’avoir des produits locaux privilégiant des approvisionnements de proximité, en circuits courts. Les produits La Brique Rose seront fabriqués au sein de l’usine YéO-frais, au cœur de Toulouse.

En complément, YéO-frais soutiendra financièrement La Brique Rose au travers de sa gamme YOgourmand présente dans tous les supermarchés d’Occitanie.

Ainsi, La Brique Rose et YOgourmand permettront de valoriser le lait 15% au-dessus du prix national. Cette rémunération additionnelle contribuera à alimenter un fonds destiné à aider l’installation de jeunes producteurs.

Acheter un produit La Brique Rose ou YOgourmand, c’est s’engager pour sa région et ses éleveurs. C’est faire un acte citoyen et soutenir l’économie locale.

Vous aussi, soutenez La Brique Rose et consommez le lait Haut-Garonnais !