Vauvert - Un beau séjour à Seignosse pour nos 45 séniors !

Reporté à cause de la situation sanitaire, le séjour à Seignosse proposé aux seniors par la municipalité et le CCAS peut enfin être organisé ! 45 Vauverdois âgés de 65 ans et plus, dont certains bénéficient de la subvention de l’ANCV, partiront du 17 au 24 septembre en direction du sud des Landes !

Au programme, une multitude d’activités ! Découverte du patrimoine local, balades, thé dansant, découverte de villages basques, visite au marché d’Hossegor, excursion à Capbreton, St Jean de Luz et la corniche basse, au lac d’Hossegor etc. Rendez-vous chaque jour sur le Facebook de la ville pour découvrir les photos de leur séjour et prendre des nouvelles de nos seniors !

Début septembre, en mairie, se tenait la toute dernière réunion de préparation avec les 2 élues déléguées au CCAS, Elisabeth Michalski et Véronique Védrine, qui les accompagneront pour ce voyage qui se fera en car à destination du village-club « Cap Océan » leur lieu de résidence.

Ce voyage fait partie des nombreuses activités proposées par le CCAS afin de favoriser le lien social des aînés et lutter contre l’isolement. Tout au long de l’année des animations et ateliers sont proposés, notamment via le programme Monalisa mis en place depuis 2015 par la ville.