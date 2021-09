Hérault - hashtag #Anti2010 : Quelles sanctions pour les "harceleurs" ?

[HARCELEMENT SCOLAIRE]

depuis la rentrée les enfants nés en 2010 sont devenus la cible d’insultes et de moqueries de la part d’autres jeunes un peu plus âgés sous forme de « challenge » sur le réseau social numéro 1 chez les moins de 20 ans, TikTok.

"Accros aux Pop-it" (planches de silicone colorées qui imitent le papier bulle ) et à Fortnite (jeux vidéo) voici comment les adolescents nés en 2010 seraient catalogués sur la toile.

A ce jour le hashtag #Anti2010 cumule plus de 40 millions de vues. Moqueries, insultes et même menaces physique se déchainent autour de ce mot-clé. Certains posts appellent même les harceleurs à provoquer et humilier ces jeunes enfants.

Quelles sanctions pour les "harceleurs" ?

Alors que la lutte contre le harcèlement scolaire et en ligne est un véritable combat pour les établissements scolaires et les autorités, certains proviseurs ont commencé à afficher publiquement les conséquences encourues par les harceleurs qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion du collège.

Le Ministère de l’Éducation nationale a rappelé qu’un élève identifié comme harceleur est passible de sanction disciplinaire.