Nîmes - Réseaux d'eau potable et d'assainissement : A Nîmes, la Rue Fresque fait peau neuve !

Dès ce lundi 20 septembre, Nîmes Métropole débutera les travaux de l’une des rues les plus commerçantes du centre-ville de Nîmes : la Rue Fresque. Des travaux en deux temps : la première phase permettra de réhabiliter le réseau d’assainissement des eaux usées ; puis la seconde phase assurera le renouvellement du réseau d’eau potable dans sa globalité. Fin des travaux prévue : fin janvier 2022 !

En préalable des travaux de rénovation de la voirie, vue l’obsolescence des réseaux d’eau potable et d’assainissement, Nîmes Métropole a décidé d’engager la réhabilitation des réseaux. A compter du lundi 20 septembre et pour une durée de 4 mois et demi - hors fêtes de Noël -, plusieurs vagues de travaux vont se succéder jusqu’à fin janvier 2022. La totalité de la rue est donc concernée, soit au total près de 170 mètres.

Des travaux en deux temps :

Une 1ère phase de 2 semaines, dédiée à la réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées,

Ces travaux ne faisant pas l’objet d’affaissements ou de cassures, ils seront réalisés grâce à la technique dite « du chemisage », qui consiste à introduire une gaine à l’intérieur de la canalisation en passant par les regards de visite, sans ouvrir de tranchée. Utilisant un matériau très résistant, sans joint et parfaitement étanche, cette technique permet de remettre complètement à neuf les tuyaux en limitant significativement les nuisances pour les riverains et ce, en un temps record.

Une 2e phase de 4 mois, dédiée à la réhabilitation du réseau d’eau potable dans sa globalité,

Dans le cadre de la lutte contre les fuites notamment, ces travaux de renouvellement concerneront la canalisation principale mais également les branchements d’eau potable ; les branchements d’assainissement des eaux usées seront également renouvelés à cette occasion. C’est une condition nécessaire pour maintenir la performance et la qualité du service public. Cette fois, le remplacement complet des canalisations d’eau potable nécessitera des travaux plus lourds et à ciel ouvert.

Quel impact pour les riverains, commerçants et usagers ?

Un accès piéton sera maintenu en permanence pour les commerces et les riverains. Quant aux horaires de travail, ils seront adaptés pour nuire le moins possible aux commerces/restaurants qui jalonnent la rue. Par conséquent, les travaux seront à l’arrêt entre midi et 14h, et le chantier sera à l’arrêt du 11 décembre 2021 au 02 janvier 2022 pour les fêtes de fin d’année.

Les livraisons piétonnes pourront être assurées. Celles par véhicules devront se faire hors heures travaillées afin de ne pas freiner le chantier mais également pour des raisons de sécurité. Néanmoins, des aménagements ponctuels pourront être organisés directement avec les entreprises, notamment pour les véhicules de secours (ambulances, pompiers, etc.).

L’alimentation en eau potable sera maintenue durant la totalité de la durée des travaux. Il est toutefois demandé de limiter les rejets d’eaux usées lorsque l’intervention a lieu devant l’immeuble (pendant quelques heures).

Afin de réduire les risques d’endommagement des autres réseaux, les terrassements seront réalisés avec une aspiratrice causant quelques poussières et nuisances sonores. Une mini-pelle et un compresseur seront utilisés pour la pose des canalisations, le remblaiement de la tranchée, les essais d’étanchéité et certains terrassements ponctuels.

Calendrier détaillé :

Planning par secteur pour les travaux en tranchée :

Place du marché - rue des Patins : du 4 au 20 octobre 2021

Rue des patins - rue Raoul : du 21 octobre au 3 novembre 2021

Rue Raoul - rue de Bernis : du 4 novembre au 10 décembre 2021 et du 03 au 07 janvier 2022 (arrêt du chantier pendant 3 semaines à Noël, conformément à la demande de la Ville de Nîmes)

Rue de Bernis - rue de la rue de la Madeleine : du 10 au 31 janvier 2022

Attention : ce planning est prévisionnel ! Le chantier est susceptible d’évoluer, en fonction d’éventuels aléas et des cadences journalières soumises à de nombreuses difficultés liées au contexte du lieu (rue étroite, présences de nombreux commerces, horaires de travail réduits, etc.). Nîmes Métropole communiquera régulièrement sur les avancées du chantier.