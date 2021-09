Occitanie - Mardi 14 septembre 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 974 hospitalisations en cours (-93 en 4 J) dont 246 en réanimation et soins critiques (-34) 5 091 décès à l’hôpital (+47 en 4j) depuis le début de l’épidémie en mars 2020. Le bulletin aborde également la question de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les professionnels du secteur de la santé.

Mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour certaines professions

La loi du 5 août 2021 consacrée à la gestion de la crise sanitaire prévoit l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. Agents publics ou salariés de ce secteur ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner, ou jusqu'au 15 octobre s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. A défaut, le professionnel non vacciné ne pourra plus exercer et s’il est salarié verra son contrat de travail suspendu. En Occitanie, la grande majorité des personnels de ces établissements est déjà vaccinée et les chiffres évoluent quotidiennement, les professionnels ayant jusqu’à ce soir pour signifier leur choix. Pour autant, l’ARS au sein de cellule départementale d’appui travaille avec les acteurs locaux et les représentants des professionnels de santé afin d’anticiper d’éventuelles difficultés locales dans l’organisation des soins et éviter des ruptures de prise en charge.