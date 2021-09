Sète - Vernissage de l'exposition de Manuel Pomar à la Chapelle du quartier haut

L’inauguration de l’exposition Manuel Pomar a eu lieu le 10 septembre à la Chapelle du quartier haut, en présence de l’artiste et de Claude Muslin, adjointe déléguée aux musée et à l’éducation culturelle. De nombreuses personnes était présentes pour apprécier les œuvres de l’art du plasticien, tournées sur la nature morte, et de diverses installations aux allures colorées. Son travail est plus particulièrement centré sur des objets du quotidien, qu’il se plaît à se réapproprier en les recouvrant avec des bombes de peinture.

Pour rappel, Manuel Pomar a co-fondé en 2007 le Lieu-Commun. En tant qu’artiste, il a exposé en Europe et au Québec et ses œuvres sont présentes dans des collections publiques et privées.

En tant que commissaire d’exposition, il a également organisé de nombreux projets, en France (Lieu-Commun à Toulouse, La Fabrique Pola à Bordeaux, Villa Arson à Nice …), en Espagne et au Québec.