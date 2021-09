Cahors - Le Département du Lot organise le deuxième rendez-vous Lot Esport

Face au succès de la première édition en 2019 avec 600 visiteurs et plusieurs milliers de personnes connectées, Lot Esport fait son grand retour à l’Hôtel du Département les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 (entrée libre). Amateurs de jeux vidéo, à vos manettes !

Un événement unique…

Le Département du Lot s’associe à Arma Team et organise sa deuxième compétition d’esport les 9 et 10 octobre à Cahors, pour le plus grand plaisir des adeptes de jeux vidéo mais aussi des curieux.

Trois tournois sont prévus : TFT (Teamfight Tactics : jeu de stratégie sorti en 2019, dérivé de League of Legends), Fifa (jeu de football en constant développement depuis sa création en 1993) et Hearthstone (jeu de cartes et de stratégie, édité par Blizzard). À la clé : des cashprizes de 1000€, 600€ et 200€ pour les gagnants de chacun des tournois. Pour TFT et Fifa, des qualifications en ligne se dérouleront du 17 au 19 septembre, avec des places uniquement réservées aux Lotois. Pour Hearthstone, pas de qualifications : les pré-inscriptions sont déjà ouvertes. Rendez-vous sur www.lot.fr. Les compétitions du week-end seront diffusées en direct sur Twitch et les finales sur Youtube par l’équipe d’Arma Team.

L’objectif est de rendre cet événement accessible aux amateurs d’esport mais aussi à ceux qui souhaitent découvrir cette discipline. Les visiteurs auront donc la possibilité de participer ou regarder des joueurs professionnels lors des tournois, pratiquer des jeux en libre accès ou encore de profiter d’animations comme les bornes de retrogaming. Ils auront également l’occasion d’accéder à l’Hôtel du Département : une grande première pour beaucoup d’entre eux.

…Organisé dans le cadre du programme « Oh my Lot ! »

Cet événement qui touche au numérique, à la jeunesse et à l’attractivité du territoire, permet de montrer le Lot autrement : un territoire connecté et tourné vers une pratique en plein essor. Une belle opportunité de faire rayonner le territoire auprès des jeunes lotois et des joueurs de la France entière !

En France, l’esport compte 7,8 millions d’adeptes de plus de 15 ans, c’est-à-dire des internautes qui regardent des compétitions de jeux vidéo (en ligne ou à la télé) ou s’inscrivent à des tournois. (Chiffres de France Esports)

© Maxime Montussac / Département du Lot