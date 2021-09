Hérault - Seconds Etats généraux des festivités populaires et culturelles de France avec la FNCOF

Les représentants Héraultais de la Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités (FNCOF), Eric Stiénon et Sébastien Vallée seront présents à Montargis le 30 septembre prochain pour défendre nos fêtes et traditions à l'occasion des seconds Etats Généraux des Festivités Culturelles et Populaires aux côtés des représentants nationaux comme lors de la venue du président délégué de la FNCOF, Mr Arnaud Thénoz le 10 août dernier à GIGNAC à l'ocasion de la tenue d'une réunion départementale des organisateurs de festivités de notre département).

Placés sous le patronage du Ministère de la Culture, de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, de l'Association des Maires Ruraux de France et de la Sacem, la Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités - FNCOF- permettra lors d'Etats Généraux des Festivités populaires et culturelles, une journée d'échanges et de discutions sur le bilan des 12 mois écoulés depuis le rendez-vous d'octobre 2020, ainsi que la recherche et la formalisation, avec les services de l'Etat, d'une ligne de conduite pour accompagner les organisateurs bénévoles de festivités à préparer la saison 2022, ainsi que de permettre la défense des intérêts des artistes et prestataires.



Organisateurs de festivités (Comités des fêtes, municipalités, associations ... ), artistes, artificiers, sonorisateurs, techniciens, fournisseurs de boisson, loueurs de matériels, mais aussi fédérations partenaires, institutions, notez bien la date du 30 septembre !

Unissons nous pour sauvez nos fêtes et traditions.

On compte sur vous ! Inscrivez vous avant le 20 septembre !! ( en envoyant un mail à l'adresse suivante : etatsgeneraux@fncof.com) .

Pour peser lors de ces débats, les organisateurs comptent sur une présence massive de l'ensemble des secteurs concernés. Pour celles et ceux qui ne pourront y assister en présentiel, une diffusion en direct sur facebook live est prévue.

Cet évènement est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent participer aux débats qu'ils soient organisateurs bénévoles, organisateurs professionnels, élus, artistes ou prestataires, adhérents ou non à la FNCOF !

Comité des fêtes, associations, organisateurs de festivals, municipalités organisateurs d'événements festifs n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page facebook départementale ( FNCOF Hérault 34 ) et Nationale ( FNCOF) pour suivre l'actualité de la fédération et découvrir les avantages pour nous rejoindre adhesion gratuite pour les nouveaux adhérents, protection juridique incluse, réduction SACEM et SACD, Assurance Responsabilité Civile et Pénale des dirigeants d’associations incluse, des formations et réunions départemantales, des récompenses pour valoriser l'engagement des bénévoles, communication de vos événements, informations et défense de vos intérêts mise en relation avec nos nombreux partenaires....

Rejoignez-nous pour que vivent nos fêtes et nos traditions.

Plus d'infos sur FNCOF.COM