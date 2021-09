Sérignan - Sérignan célèbre son navigateur Jean Gau !

Sérignan célèbre son navigateur Jean Gau dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine : Les 17, 18 et 19 septembre 2021.

11 traversées de l’Atlantique en solitaire, 2 tours du monde, le Sérignanais a mené une vie trépidante, lui qui était destiné à reprendre l’exploitation viticole de son père.

L’appel de la mer, la quête d’aventure et de liberté l’aura conduit sur les sept mers et dans les pays les plus reculés. Émigré aux États-Unis, il mettra toute son énergie et ses ressources au profit de son rêve d’évasion.

Contre vents et marées, ce navigateur autodidacte a repoussé ses limites au péril de sa vie pour accomplir des exploits dignes d’un roman d’aventures. Peintre à ses heures perdues, son travail sera même admiré par Winston Churchill lors d’une rencontre improbable dans l’île de Madère.

Peu enclin aux lumières de la célébrité, Jean Gau s’éteindra dans le plus grand dénuement en 1979, âgé de 77 ans.

Un ouvrage biographique rédigé par Jean Bussière sortira quelques mois après sa mort, immortalisant le parcours incroyable du Sérignanais.

La ville met donc à l’honneur Jean Gau pour ses journées européennes du patrimoine les 17, 18 et 19 septembre. Au programme : une exposition inédite à la médiathèque, le dévoilement d’une signalétique pérenne dans la ville, des traversées et remontées de l’Orb en navette fluviale et des visites guidées originales.

Le programme :

Vendredi 17 septembre

• 18h30 : Vernissage de l’exposition Jean Gau, héros des mers

Comme un voyage au bout du monde, l’exposition nous plonge dans l’univers de l’aventurier. Souvenirs, documents inédits et objets personnels, venez découvrir l’histoire hors du commun de notre navigateur emblématique.

Médiathèque Samuel Beckett

Samedi 18 septembre

• 10h : Remontée de l’Orb en bateau et visite de Sérignan

Ponton Jet évasion (près de la jetée) Valras-Plage

Départ du ponton de Valras-Plage, remontée de l’Orb en navette fluviale, découverte de la faune, la flore et de l’histoire du fleuve (30 min.). Débarquement sur les rives de l’Orb à Sérignan, visite du cœur historique et découverte des personnalités qui ont forgé le destin de la ville. Retour en bateau à 11h30, direction Valras-Plage.

• 10h30 : Visite guidée du cœur de ville de Sérignan

Parvis de la passerelle Saint Roch

• 15h : Traversée de l’Orb en bateau et visite de Valras-Plage

Ponton de Sérignan – Passerelle Saint Roch

Découverte de la faune, de la flore et de l’histoire du fleuve Orb (30 min.). Débarquement à Valras-Plage, visite de la station balnéaire et découverte des personnalités qui ont forgé le destin de la ville. Retour à 16h30 direction Sérignan.

• 15h30 : Visite guidée de Valras-Plage

Jetée de Valras-Plage

• 18h30 : Apéritif inaugural, dévoilement de la signalétique Jean Gau.

Rives de l’Orb – Sérignan

• 19h : Vernissage de l’exposition collective Entrons dans le XXIe siècle.

Château Vargoz – Sérignan

Dimanche 19 septembre

• 10h : Traversée de l’Orb en bateau et visite de Valras-Plage à 10h30Ponton de Sérignan – Passerelle Saint Roch

• 15h : Remontée de l’Orb en bateau et visite de Sérignan à 15h30

Ponton Jet évasion (près de la jetée) Valras-Plage

Places limitées. Réservation obligatoire des visites auprès de la ville de Sérignan.

Infos : 04 67 32 60 90