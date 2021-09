Castelnau-le-Lez - Rentrée scolaire 2021 : une « Académie numérique » à l'école élémentaire Jean Moulin de Castelnau-le

Rentrée scolaire 2021 : une « Académie numérique » à l’école élémentaire Jean Moulin de Castelnau-le-Lez

Fruit d’une collaboration entre la Ville et l’Education Nationale, l’école élémentaire Jean Moulin accueille depuis septembre 2019 un équipement innovant, baptisé « Académie Numérique ». Ce tiers-lieu éducatif s’inscrit dans le « plan numérique » mis en œuvre par la Ville afin de permettre aux jeunes castelnauviens de se former aux outils, compétences et métiers de demain.

L’académie est équipée de nombreux outils numériques (ordinateurs, tablettes, imprimantes 3D, kits de programmation) mis à disposition par l’Education Nationale et aménagée de façon à susciter différentes modes d’apprentissage : travaux de groupe, travaux en autonomie…

Elle poursuit un quadruple objectif :

Offrir aux élèves et aux enseignants un lieu innovant, de par son aménagement, sa philosophie et ses objectifs, leur permettant de découvrir de nouvelles technologies, d’expérimenter et de documenter de nouveaux usages pédagogiques (lab, prototypage, pratiques collaboratives, escape game…) et de les sensibiliser à un usage éclairé et raisonné des nouvelles technologies (cyber sécurité, e-réputation)

Participer à la formation continue des enseignants en accueillant les séances de formation au numérique assurées par le conseiller pédagogique de la circonscription

Offrir à des développeurs de nouveaux outils pédagogiques (applications éducatives par exemple) la possibilité de tester « in vivo » la pertinence de leurs innovations : fonction de « teaching lab »

Accueillir des sessions de sensibilisation et de réflexion autour des usages du numérique destinées aux parents d’élèves

Implantée à l’école Jean Moulin pour des raisons de centralité, l’Académie demeure ouverte à tous les élèves des écoles élémentaires de la commune.