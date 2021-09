Europe - Rapport sur le climat, Réforme du SEQE, Ajustement aux frontières carbone, catastrophes naturelles : débats

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire examinera le 9 septembre le 6e rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et ses implications pour les politiques climatiques. Il discutera également de la refonte et de l'expansion récemment proposées du système d'échange de quotas d'émission et du mécanisme d'ajustement aux frontières du carbone.

Le rôle de la protection civile européenne dans la réponse aux récentes inondations et incendies de forêt dans l'UE sera examiné avec la commissaire Lenarčič.

Illustration