Ramonville Saint Agne - Sineo, partenaire des professionnels pour relever le défi écologique

Fondé en 2006, SINEO Toulouse, spécialiste de la préparation esthétique automobile, est devenu une SCOP (Société Coopérative et Participative) en mai dernier. Une transmission d’entreprise, avec l’appui de l’Union Régionale, qui a permis de conforter l’activité, ses 71 emplois et qui entend bien poursuivre son développement.

Une expertise reconnue dans le nettoyage écologique et la préparation esthétique des véhicules

SINEO, créé en 2004, est devenu au fil des années le réseau français leader de la préparation esthétique automobile. Le spécialiste du nettoyage sans eau et à la main avec des produits écologiques et respectueux de l’environnement, s’adresse aux concessionnaires, entreprises mais aussi aux particuliers.

Aujourd’hui, SINEO Toulouse, ce sont 7 500 véhicules nettoyés chaque mois grâce à une équipe de 71 salariés, qui au- delà de son cœur de métier, a une identité particulière. Entreprise d’insertion par l’activité économique, SINEO permet à des personnes éloignées du monde du travail, d’élaborer un projet pour retrouver un emploi stable et durable.

Un statut SCOP pour pérenniser le projet et l’outil de travail

Quatre années après son ouverture à Toulouse, Claude Paris, ingénieur commercial, a envie de donner un nouveau souffle à sa carrière professionnelle et décide alors de racheter la franchise toulousaine. Ce n’est pas sa méconnaissance du nettoyage automobile et de l’insertion qui vont le freiner, bien au contraire, Claude Paris, entouré à l’époque de 6 salariés, parvient à développer l’activité et les emplois.

Dix ans plus tard, Claude Paris envisage de transmettre son activité et a bien conscience de l’importance d’une anticipation. Céder son entreprise, c’est transmettre l’outil de travail mais aussi la culture d’entreprise et les valeurs qui la composent. Pour préparer cette transmission et travailler sur le management participatif, il fait appel à Caroline Bocquet, qui prend ses fonctions fin 2020.

« J’ai évolué dans l’accompagnement à la création d’entreprise et à la transmission d’entreprise pendant plusieurs années, puis je me suis spécialisée dans l’accompagnement à la coopération, c’est donc tout naturellement que je suis venue dans ce projet. » précise Caroline Bocquet, gérante de la coopérative.

Après plusieurs mois de travail et avec l’appui de l’Union Régionale, la SCOP SINEO Toulouse voit le jour le 18 mai 2021.

« Le collectif et l’insertion sont des valeurs très fortes pour moi. Le statut coopératif vient renforcer le projet global. Il vient aligner les intérêts des salariés et des actionnaires et rend pérenne l’outil de travail. Aujourd'hui, je suis épaulée par Séverine Rodriguez, Frederick Fraioli et Yannick Lasjaunias qui sont parties prenantes de l'aventure et associés de la SCOP. Sans oublier Éric Bidaud, directeur opérationnel, qui en 2010, avait racheté avec Claude Paris lafranchise. C’est rassurant de l’avoir à mes côtés et je profite de sa présence pour emmagasiner ses connaissances dusecteur et écouter ses précieux conseils avant qu’il ne parte, lui aussi, à la retraite. »

Une Unité de Reconditionnement de Véhicules d’Occasion pour répondre aux attentes du marché de l’occasion

En parallèle de la transmission d’entreprise, l’équipe s’est lancé un nouveau défi : créer une Unité de Reconditionnement de Véhicules d’Occasion appelée communément URVO. Depuis février 2021, SINEO Toulouse élargit son activité grâce à l'ouverture d'une nouvelle usine de 2000 m² permettant de reconditionner des véhicules d’occasion et de les remettre à neuf en seulement 8 jours.

« Mécanique, carrosserie, polish, traitement céramique, laboratoire photos entièrement automatisé avec envoi direct des prises de vues... Nous avons décidé de regrouper ces nouvelles prestations sur un seul et même lieu pour répondre au mieux aux besoins automobiles : diminution du coût du reconditionnement du véhicule et donc allongement de la durée d’usage du véhicule. » explique Caroline Bocquet.

Le centre peut également stocker des véhicules et effectuer du convoyage pour ses clients.

Ces nouveaux services ont déjà séduit le Groupe PSA et Auto One. Un démarrage prometteur pour cette nouvelle usine qui vient compléter l’offre de la jeune SCOP SINEO, qui au 30 juin 2021, a réalisé 2 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un résultat proche de l'équilibre, malgré un investissement conséquent.