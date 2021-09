Sète - Travaux de réhabilitation du réseau de transfert des eaux usées vers la station d'épuration de Sète

Travaux de réhabilitation du réseau de transfert des eaux usées vers la station d’épuration de Sète

Sète agglopôle méditerranée réalise à partir du lundi 6 septembre 2021, la réhabilitation du réseau de transfert des eaux usées de la ville de Sète vers la station d’épuration des Eaux Blanches.

Les travaux concerneront le chemisage de la principale canalisation située sous la RD2, installée dans les années 1970, et qui est en mauvais état structurel.

Sète agglopole méditerranée investit 860.000 € HT, dont 84.000 € de subvention de l’Agence de l’Eau, pour réhabiliter cette canalisation présentant un possible risque d’effondrement accidentel qui engendrerait une pollution de l’étang de Thau et des travaux importants pendant de longs mois.

L’intervention va consister à chemiser en continu la canalisation par une gaine souple polymérisée aux UV. Cette technique permet de réhabiliter la canalisation de manière durable (étanche et structurante) et elle est recommandée pour tous types de canalisations, dégradées (béton, pvc, ciment…), usées ou vieillies, afin d’améliorer l’hydraulicité (glissement) et de corriger les défauts que peut avoir la structure, comme par exemple des fissures, des casses, ou des déboitements...

Cette technique sans tranchée permet en outre de diminuer les délais d’intervention et donc l’impact à la circulation routière et les risques de pollution.

Toutefois, pendant la durée des travaux, la circulation sera modifiée du :

Lundi 6 septembre au vendredi 17 décembre 2021, sur la RD2, entre l’avenue des Eaux Blanches et la Pointe Courte.

Les principales modifications sont :

► Réduction à une seule voie dans les 2 sens de la RD2 (entrée et sortie de Sète) entre le pont de la Peyrade et la Pointe Courte.

► Fermeture de l’accès à la zone des Eaux Blanches sur la RD2. La zone sera uniquement accessible depuis la RD600, coté Frontignan.

► Création d’un rondpoint provisoire au niveau du parc Aquatechnique (entrée sortie de la rue de Bruxelles et retournement vers Balaruc).

Des ouvertures de Ponts supprimées…

Afin de faciliter la circulation sur cet axe majeur du territoire, et en particulier au niveau de l’échangeur de la Pointe Courte, le Port de Sète a accepté de réduire exceptionnellement, du 6 septembre jusqu’à la fin septembre 2021 et du lundi au vendredi. le nombre d’ouvertures du Pont Sadi Carnot et du Pont de la Gare. Le fonctionnement sera normal les week-end.

Ainsi, en semaine,

► Le pont Sadi Carnot et le pont de la gare ouvriront une fois par jour, à 10h15

Le Port de Sète se réserve toutefois la possibilité de faire des ouvertures exceptionnelles, notamment pour des activités économiques.

Des balisages et itinéraires conseillés seront mis en place sur les différents points concernés par les travaux.



Plus d’infos sur www.agglopole.fr