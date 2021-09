Pyrénées-Orientales - Blanquer, le prestidigitateur cynique

Le Parti de Gauche 66 dénonce les conditions catastrophiques dans lesquelles la rentrée scolaire s’effectue une fois de plus. Pourtant, le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer ne cesse de claironner sur tous les tons, au mépris de la réalité la plus évidente et la plus tenace, que tout va bien et que tout se passe bien.

Cette rentrée scolaire doit faire face à un manque de moyens humains incontestables, dont les effets se font sentir dès à présent mais plus encore davantage d’ici quelques semaines, tant ces gens-là ont oublié que gouverner était prévoir. Elle se caractérise également par un manque de visibilité et d’anticipation quant aux contraintes induites par la crise sanitaire. Pire, la politique de la défausse permanente se matérialise par des protocoles et des dispositifs autant irréalistes qu’irréalisables, charge aux établissements et aux personnels de proposer des solutions concrètes que le ministre se trouve dans l’incapacité d’offrir, ne serait-ce qu’un commencement. Des promesses hâtives, comme celles d’équiper les salles de classe de purificateur d’air, ne sont par ailleurs jamais tenues.

Au lieu de résoudre les difficultés, le ministre Blanquer s’oriente résolument vers des impasses. Le mot magique d’enseignement hybride, toujours indéfini et indéterminé, ne vise qu’à imposer aux enseignants le cumul du présentiel et du distanciel. Il va même jusqu’à planifier l’éviction des élèves non vaccinés sans qu’ils soient touchés par la Covid !

Le PG 66 dénonce le « prestidigitateur cynique » que n’a cessé d’être au cours du quinquennat Jean-Michel Blanquer. Il a fait sienne la célèbre formule de Coluche : « Si vous avez besoin de quelque chose, je vous expliquerai comment vous en passer ! ». Vite, que prenne fin en 2022 ce quinquennat de destruction de l’école de la République !

Francis DASPE, co-secrétaire départemental du Parti de Gauche 66

Co-auteur de deux livres sur l’éduction, « L’école du peuple. Pour l’égalité et l’émancipation » (éditions Bruno Leprince, 2012), « Manifeste pour l’Ecole de la 6° République » (éditions du Croquant, 2016)