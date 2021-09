Sète - Le marché du Barrou est lancé

Le marché du Barrou est lancé.

Une quinzaine d’étaliers, du beau temps et un public au rendez-vous, la recette est déjà plutôt bien réussie pour le nouveau marché du Barrou qui a commencé dimanche 29 août place Bir Hakeim à l’initiative de l’association Quartier du Barrou. Il aura lieu chaque dimanche de 8 h à 13 h.

Sur place, les Sétois peuvent venir se fournir en fromages de différentes régions, confitures artisanales, fruits et légumes, vins, coquillages, poissons, huîtres, foie gras, magrets, plats cuisinés, tajines, couscous, encornets, tielles… Sans oublier des vêtements, jeux et jouets pour enfants, cosmétiques, épices, savons, sacs et même des livres neufs.

Un marché qui pourra grossir en fonction de sa fréquentation.