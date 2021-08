Sète - Les 1ères Rencontres de l'Emploi et de la Formation de Sète agglopôle méditerranée

Les 1ères Rencontres de l’Emploi et de la Formation de Sète agglopôle méditerranée

Sète agglopôle méditerranée, en partenariat avec la Mission Locale d’Insertion des Jeunes du Bassin de Thau, Pôle Emploi et Cap Emploi, organise pour la première fois cette année, entre le 8 et le 15 septembre, « les Rencontres de l’Emploi et de la Formation » dans plusieurs communes de son territoire !

Ouvertes à tous les publics, elles seront organisées tour à tour dans 5 communes du territoire - Gigean, Poussan, Sète, Mèze et Frontignan - pour permettre la mise en contact et l’échange direct, entre employeurs ou organismes de formation, et personnes en recherche d’emploi.

Lors de ces rencontres, les visiteurs pourront échanger avec les entreprises participantes, accéder aux offres d’emploi proposées et postuler directement en déposant un CV !