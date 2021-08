Occitanie - 9 athlètes représenteront l'Occitanie lors des Jeux Paralympiques de Tokyo !

Jeux Paralympiques de Tokyo - Carole Delga : « Bonne chance à tous nos athlètes engagés à Tokyo, ils font la fierté de l'Occitanie ! »

9 athlètes licenciés sur le territoire régional représenteront l'Occitanie lors des Jeux Paralympiques qui s'ouvrent à Tokyo ce mardi 24 août (liste complète de la délégation ci-dessous). Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée témoigne de sa fierté de voir l'Occitanie représentée au plus haut niveau et adresse ses encouragements à l'ensemble de la délégation régionale engagée dans la compétition.

« Je tiens à adresser à l'ensemble de la délégation française mes encouragements et vœux de réussite. Je pense tout particulièrement aux 9 athlètes qui représenteront au plus haut niveau l'Occitanie, ses couleurs et ses valeurs. C'est une immense fierté de pouvoir compter sur ces sportifs de premier plan. Je mesure et je salue l'engagement, l'abnégation et la motivation dont ils font preuve. A chaque édition des Jeux, ces athlètes hors du commun nous montrent la voie, avec détermination et courage, vers une société plus inclusive. Ils sont des exemples à suivre pour chacun et chacune d'entre nous, notamment pour notre jeunesse. Bonne chance à tous nos athlètes engagés à Tokyo, ils font la fierté de toute l'Occitanie ! », a notamment déclaré Carole Delga à l'occasion de l'ouverture des Jeux.

Les 9 athlètes d'Occitanie sélectionnés pour les Jeux Paralympiques de Tokyo :

ATHLETISME

- Dimitri Pavadé - Saut en Longueur - Club "Athlé 632" (31)

ESCRIME FAUTEUIL

- Maxime Valet - Fleuret et Sabre - Club Toulouse Université Club Escrime (31)

NATATION

- Ugo Didier - 400 m libre, 200 m quatre nages, 100 m dos et 100 m libre - Club Jeunesse Sportive Cugnaux Omnisports (31)

RUGBY FAUTEUIL

- Jonathan Hivernat - Capitaine de l'Équipe de France - Stade Toulousain Rugby Handisport (31)

- Rodolphe Jarlan - attaquant - Stade Toulousain Rugby Handisport (31)

- Mathieu Thiriet - défenseur - Stade Toulousain Rugby Handisport (31)

- Brice Maurel - attaquant- Montpellier Handi Rugby « Les Sharks » (34)

BADMINTON

- David Toupé - Badminton Athlétic Tarbais (65)

FOOTBALL à 5

- Babacar Niang - Milieu de terrain - Club Toulouse Football Cecifoot (31)

Sport pour tous et haut niveau : piliers de la mobilisation de la Région pour le sport en Occitanie

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mène une politique sportive volontariste et ambitieuse avec un budget de 29 M€ consacré au sport en 2021. La Région accompagne le parcours des athlètes de haut niveau tout au long de leur carrière au travers d'aides individualisées, qui permettent de soutenir ces sportifs dans leur parcours personnel vers l'excellence sportive et d'alléger les contraintes financières qui pèsent sur eux et leurs familles.

La Région investit également massivement pour moderniser et adapter les équipements sportifs de son territoire et notamment les deux Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) dont elle est propriétaire, implantés sur 3 sites : Toulouse, Montpellier et Font-Romeu. Depuis 2016, la Région a ainsi mobilisé 77,2 M€ en faveur de ses CREPS.

Cette politique sportive porte ses fruits : au-delà des nombreux athlètes licenciés sur le territoire brillant régulièrement lors des compétitions internationales et notamment lors des dernières compétitions olympiques et paralympiques, l'Occitanie est également mondialement reconnue pour l'accueil et la préparation de ces grands rendez-vous sportifs. Depuis le mois de juin, 11 délégations internationales et 3 équipes de France (athlétisme, natation et pentathlon moderne) ont ainsi finalisé leur préparation pour les Jeux au CNEA de Font-Romeu, afin de s'entraîner dans les conditions de chaleur et d'humidité qu'ils vont rencontrer à Tokyo.



De nombreux athlètes français et internationaux sélectionnés pour les JOP de Tokyo ont par ailleurs vécu en Occitanie, effectué leur formation et/ou leur préparation dans les structures régionales, représentant au total près de 130 athlètes français et internationaux.

