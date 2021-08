Lozère - Ouverture(s) – Domaine départemental de Boissets – Sam. 25 & Dim 26 septembre

Découvrez la programmation du dernier week-end d’OUVERTURE(S) de la saison 21/22 de Scènes Croisées de Lozère, avec Lignes d’horizon.

Lieu unique par son architecture remarquable, son emplacement incomparable et préservé, mais également par son concept singulier, le domaine départemental de Boissets offre une parenthèse culturelle exceptionnelle.

Horizon commun, sol commun, l’expérience du site comme espace de pratiques artistiques partagées permet de faire du lieu même une matière de création, pour un moment ou sur la durée totale du processus artistique. Vous découvrirez les travaux de la compagnie arrangement provisoire, la Compagnie Lonely Circus, Pastoral Kino Expérience, Danya Hammoud, Elena Salah, Nos cabanes... Les différentes propositions artistiques pourront tisser des pratiques d’espaces et des partages d’espaces. Intimité, immensité, milieu et bord, intérieur et extérieur, la place de chacun pourra être réinventée.

Retrouvez tout le programme et les informations sur scenescroisees.fr