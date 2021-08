Gard - Ouverture(s) – Cévennes – Lozère & Gard – Jeu. 23 & Ven. 24 septembre

Un parcours à Valleraugue (30) et Sainte-Croix-Vallée-Française, en partenariat avec les Elvis Platinés, avec deux créations : le ciné-concert Dralhas de Fem Collectiu et le spectacle Nos Cabanes de Sophie Lagier.

Nos cabanes / Sophie Lagier : Une proposition théâtrale qui nous mène sur des chemins dérivés, explore et invente les espaces où la vie peut s’organiser d’une autre manière.

Dralhas / Fem Collectiu : DRALHAS, c’est une transhumance audiovisuelle. Au fondement, la cloche. Le Son. L’Homme, et la Nature.

Retrouvez tout le programme et les informations sur scenescroisees.fr