Sète - Subventions 2022 des associations : c'est l'heure de remplir les dossiers

Subventions 2022 des associations : c’est l’heure de remplir les dossiers

En marge de la rentrée scolaire, une autre rentrée se déroule actuellement : celle des associations. Pour recevoir les subventions nécessaires à leur fonctionnement, les associations doivent remplir un dossier de demande de subvention pour l’année 2022 auprès de leur commune. Le dossier est à retirer à compter du mardi 24 août auprès du service auquel l’association est rattachée (CCAS, Culture, Sports …). La date de limite du dépôt des candidatures est fixée au 17 septembre. Passé cette date, aucun dossier ne sera recevable.

Le dépôt du dossier se fera uniquement au :

Service Sète associations et quartiers

14 rue Paul Valéry

34200 Sète

Le Service Sète associations et quartiers reste à votre disposition pour de plus amples informations au 04 99 04 70 69 ou via associationsetquartiers@ville-sete.fr.