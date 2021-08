Rennes le Château - Grande soirée de clôture du 7ème Festival International du Film Insolite de Rennes Le Château

Si le festival international du film insolite n’existait pas, il faudrait l’inventer !

Ce rendez-vous cinématographique estival du département de l'Aude, situé à Rennes-Le-Château, en plein coeur du pays cathare, est un véritable laboratoire d’idées créatives et récréatives, autour d’un cinéma sans frontières, lumineux, empathique et artistique.

Depuis la création du festival, de nombreux comédiens, auteurs, conférenciers et cinéastes ont déjà été invités, afin de présenter leurs films, créations, et échanger avec le public. Cette 7ème édition du Festival qui s’est déroulée du 8 au 12 août dernier, a été présidée par l’acteur-scénariste-réalisateur Olivier Marchal.

Créé par les acteurs Fanny Bastien et Geoffroy Thiebaut, le festival s’est donné pour but d’explorer le thème original de « l’insolite » sous toutes ses formes, à travers le sujet, le scénario ou la réalisation. Selon les créateurs de l’événement, le film insolite suscite autant l’étonnement qu’il nous surprend par son aspect poétique et hors du commun.

Cette année, près de 40 films français et internationaux ont été programmés, dont 30 ont été en compétition, parmi lesquels des courts-métrages et des documentaires. La programmation a été enrichie de longs-métrages hors compétition. Un concours de scénarios de courts-métrages a permis de confronter l’insolite à l’écriture. La thématique de cette année est « le ciel et les astres » ... Tout un programme !!!