Sète - Après l'or aux J.O, Benjamin Toniutti reçoit la médaille de la Ville

Après l’or aux J.O, Benjamin Toniutti reçoit la médaille de la Ville

Joueur de l’Arago de Sète de 2009 à 2013, et Sétois de cœur, Benjamin Toniutti a reçu la médaille de la Ville des mains du maire François Commeinhes ce lundi 16 août, quelques jours après son sacre en volley aux Jeux olympiques de Tokyo. “Mon histoire elle passe par Sète, tout a commencé ici” a souligné le volleyeur qui avait signé son premier contrat pro à l’Arago à tout juste 20 ans, à l’époque de Patrick Duflos, l’entraîneur historique du club qui a fait son retour à Sète début 2020.

“Cette ville et ce club ont une âme, cette médaille c’est un peu celle de Sète et de l’Arago” a aussi réagi le joueur tout en remerciant ses anciens coéquipiers, dirigeants, sa famille et la Ville pour sa réussite. “Pendant quatre années, vous avez enchanté le public du Barrou” a rappelé François Commeinhes dans la salle des mariages de la mairie qui réunissait Hervé Marques, adjoint au sport, Alain Bilicki, le président de l’Arago, ainsi que Gérard Castan, ex-adjoint au sport et ancien joueur et entraîneur de volley. Actuel passeur du club polonais Sportowy Jastrzębski Węgiel, Benjamin Toniutti continue de vivre en famille à Sète à côté de sa carrière professionnelle.