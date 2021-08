Béziers - Votre pass sanitaire sera à présenter à l'entrée du Centre Commercial Auchan Béziers

PASS SANITAIRE, information du 16 Août, 11h00 :

Suite aux dernières mesures gouvernementales, nous vous informons que l’accès au Centre Commercial Auchan Béziers (Galerie et Hypermarché Auchan) est, à partir de ce jour, soumis au Pass Sanitaire.

Votre pass sanitaire sera à présenter à l'entrée du Centre Commercial.

PASS SANITAIRE

Un schéma vaccinal complet datant d'au moins 1 semaine (2 doses de vaccin)

OU

Un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h

OU

Un certificat de rétablissement de la Covid-19, test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois

Nous mettons tout en place afin de vous faciliter l'accès au Centre Commercial.

Un service de test sera possible sur place pour les personnes non détentrices d'un Pass Sanitaire. Si le résultat du test est négatif, votre entrée sera aussitôt possible.

Le port du masque reste évidement obligatoire dans l'ensemble du Centre Commercial.

Les équipes et commerçants restent mobilisés pour vous accueillir dans des conditions sanitaires optimales. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés si ces informations venaient à changer.