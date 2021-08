Tarn - Save the date : La 5ème édition du salon « Les Automnales des savoir-faire »

« Les Automnales des savoir-faire » aura lieu dimanche 26 septembre 2021 de 9h30 à 18h à l’espace loisirs « Les Étangs » à Saïx.

• Une 5ème édition sur le thème de L’intelligence de la main au service de l’habitat rassemblant plus de 20 exposants locaux.

• Au programme : des animations, des démonstrations, des ateliers et des initiations pour tous.

• L’entrée est libre et gratuite, dans le respect des gestes barrières et du protocole en vigueur (ex : pass sanitaire exigé…).

Le savoir-faire des artisans, dont les réalisations illustrent et mettent en évidence l’intelligence de la main, est un engagement essentiel pour pérenniser et mettre en évidence notre patrimoine, celui de la Communauté de Communes Sor et Agout et de ses habitants. Cadre de vie de nos villages, il fait la beauté de notre territoire et la fierté de nos concitoyens. C’est pourquoi, il est important de valoriser nos bâtiments et aménagements, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, par des savoir-faire artisanaux reconnus.



L’habitat est le reflet de nos besoins, nos aspirations, nos projets. Qu’il s’agisse de matériaux de construction, d’innovations technologiques ou de savoir-faire écoresponsables, chaque jour apporte son lot de progrès que vous pourrez découvrir lors de cette 5ème édition des « Automnales des Savoir-Faire ».



Tailleur de pierre, plombiers, électriciens, chauffagistes, paysagistes, tapissière d’ameublement, entreprises spécialisées dans la restauration, CAUE (Conseils d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement) du Tarn, Fondation du Patrimoine… Venez rencontrer les artisans tarnais et nos partenaires afin d’échanger avec eux pour vos projets !