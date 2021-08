Occitanie - Vendredi 13 Août : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Vendredi 13 Août : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

L'objectif du Premier ministre est d’atteindre 50 millions de primo-vaccinés fin août.

Le bulletin alerte également sur la forte augmentation des hospitalisations et des admissions en réanimation et soins critiques qui se poursuit en Occitanie.

4,1 millions de personnes ont reçu une 1ère dose en Occitanie. Au plan national, le Premier ministre vise l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés fin août. Le seuil des 46 millions vient d’être franchi aujourd’hui.

La campagne vaccinale bat son plein cet été. Merci à tous ceux qui se font vacciner et à tous les professionnels de santé qui se mobilisent au quotidien pour vacciner nos concitoyens.

En prévision de la rentrée et en raison de l'aggravation de la situation sanitaire, la vaccination s’impose dès maintenant.

Avec un virus qui circule toujours intensément et la persistance d'une forte augmentation des hospitalisations et des admissions en réanimation et soins critiques, l'impact de la 4ème vague épidémique sur les services hospitaliers se poursuit en Occitanie. 10 patients de la région ont été transférés cette semaine vers Hauts-de-France et Grand Est.