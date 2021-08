Cahors - Ouverture d'un centre de dépistage Covid-19 en centre-ville !

la Ville de Cahors et l’Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot ouvrent un centre de dépistage Covid-19 en centre-ville

Face à l’aggravation de la crise sanitaire en Occitanie et aux difficultés d’accès aux restaurants, lieux culturels et sites touristiques nécessitant de présenter un pass sanitaire, la Ville de Cahors et l’Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot proposent aux Cadurciens et aux

visiteurs de se faire dépister.

À compter du lundi 16 août 2021, et jusqu’au 29 août inclus, des tests antigéniques seront réalisés par le laboratoire de biologie médicale Biofusion-Inovie dans le centre de dépistage qui sera installé en centre-ville, à la Bourse du Travail, place Claude-Rousseau.

Les résultats et, le cas échéant, le pass sanitaire pourront être obtenus en quinze minutes et adressés par SMS et e-mail.

L’accès à ces tests se fera sur présentation de la carte vitale et d’une pièce d’identité.

Les tests sont gratuits pour les ressortissants français. Les visiteurs étrangers devront s’acquitter de 25 euros.

Le centre de dépistage fonctionne, en complément du centre de vaccination, sans rendez-vous, 7 jours sur 7, de 9 h 30 à 17 h 30.

Photo d'illustration