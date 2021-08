Perpignan - Synopsis Danse reçoit Isabelle Ciaravola et Marie-Agnès Gillot du 16 au 27 Août

La rentrée de Synopsis Danse sera placé sous le signe de l’excellence : du 16 au 27 Août, l’école de danse classique recevra les danseuses étoiles de l’Opéra de Paris Isabelle Ciaravola et Marie-Agnès Gillot pour 2 semaines de stage accessible aux élèves de l’école ainsi qu’à tous les danseurs externes souhaitant profitez des conseils de ces deux étoiles ! Afin d’offrir aux élèves semaines d’entraînement complet, des ateliers chorégraphiques, des cours de Fit’Ballet et de Yoga leur seront également proposés en plus des cours de danse classique.

Apprendre auprès des meilleurs : tel est l’objectif de ce stage de rentrée proposé par l’école Synopsis Danse. L’école, qui organise régulièrement des Masterclasses de perfectionnement, propose cette année 2 semaines de stage avec deux des meilleures danseuses du monde : Isabelle Ciaravola et Marie-Agnès Gillot, toutes deux danseuses étoiles à l’Opéra de Paris et reconnues pour leurs qualités de professeurs. L’occasion parfaite pour les danseurs en herbe d’améliorer leur technique auprès de deux grands noms du ballet, directement chez eux à Perpignan.

Ce stage sera également l’occasion pour les élèves de danser avec Hortense Pajtler, danseuse du ballet de l’Opéra de Paris, et ancienne élève du Synopsis Youth Ballet ! Pour compléter le programme, l’école accueillera également le danseur Romain Di Fazio du ballet Biarritz Thierry Malandain, Lucie Peixoto danseuse Ballet de Bordeaux et directrice Fit’Ballet Berlin, Adelie Lavail danseuse free-lance et ancienne élève de l’école ainsi qu’Octavie Escure créatrice méthode Fit’Ballet pour les cours de Fit’Ballet et Marie-Anouck Margueritte soliste et capitaine Crazy horse paris et Las Vegas, danseuse aérienne Mugler follies et Cirque du Soleil diplômée ashtanga yoga pour le yoga. Au total, les danseurs pourront profiter d’un large panel de cours techniques : danse classique, variations de répertoire, techniques pointes & garçons et danse moderne, auxquels s’ajoutent des cours de Fit’Ballet et de Yoga.

« Notre formation a pour objectif de préparer les élèves pour les grandes écoles internationales : quoi de mieux pour eux que des immersions avec les meilleurs danseurs du monde ? Ce type de programme, courant dans notre milieu, signifie souvent de devoir voyager pour les danseurs et leurs familles : ainsi il est important pour nous de l’organiser à domicile à Perpignan afin de permettre au plus grand nombre de s’y rendre. Enfin, nous pensons que l’excellence doit rester accessible à tous les talents : c’est pourquoi nous tenons à l’ouvrir à l’ensemble des danseurs du pays, en plus des élèves du programme sport-étude de l’école. Parmi eux se trouve peut-être la prochaine étoile ! » Isabelle Vergne, directrice de Synopsis Danse

Infos pratiques

Stage de rentrée du 16 au 27 Août chez Synopsis Danse

Réservation en ligne sur synopsis-danse.fr

Intervenants

Danse Classique : Isabelle Ciaravola (16-17 août); Marie-Agnès Gillot (24-27 août); Lucie Peixoto (16-20 août); Hortense Pajtler (16-20 août); Romain Di Fazio (23-27 août);

Atelier Chorégraphique : Adelie Lavail (16-27 août) & Romain Di Fazio (23-27 août)

Fit’Ballet & Yoga : Octavie Escure (16-27 août) & Anouck Margueritte (19 & 26 août)