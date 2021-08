Sète - Piétonnisation d'une partie de la rue Paul Valéry les jours de marché dès le 11 août

Piétonnisation d’une partie de la rue Paul Valéry les jours de marché dès le 11 août

Au vu de la forte fréquentation estivale, et de la configuration du marché du mercredi étalé entre la place Léon-Blum et la rue Gambetta, la Ville a décidé de réserver une partie de la rue Paul Valéry aux piétons les jours de marché à partir du mercredi 11 août. Précisément entre la Grande rue Mario Roustan et la rue Pierre Brossolette.

Cette portion sera interdite à la circulation et au stationnement entre 4 h et 14 h. Un dispositif qui s’adaptera aux horaires exactes de début et de fin de marché chaque mercredi. Pour faciliter la desserte des bus, l’arrêt de l’Épi d’Or sera remis en fonction, uniquement pour la ligne 4.

Cette piétonnisation permettra de sécuriser cette portion de la rue Paul Valéry très fréquentée et très souvent traversée à l’occasion du marché. Les automobilistes pourront toujours rejoindre les hauteurs de Sète en rejoignant le rond-point du Môle puis en empruntant la rampe des Arabes, la rue Jean-Vilar et le chemin de Saint-Clair.