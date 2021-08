Frontignan - Les élus et le président de la Fédération Française des Ports de Plaisance sur la même longueur d'onde !

Les élus et le président de la Fédération Française des Ports de Plaisance sur la même longueur d’onde !

Ce mardi 3 août, le maire de Frontignan la Peyrade, Michel Arrouy et son adjoint délégué aux espaces portuaires et balnéaires Jean-Louis Molto, recevaient le président de la Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) et de l'Union des Villes Portuaires d'Occitanie (UVPO), Serge Pallares, venu visiter le port de plaisance et évoquer les différents projets de la commune, en mer comme sur le canal.

Au cours de la visite, qui aura duré toute la matinée, MM Arrouy, Molto et Pallares ont d’abord abordé les travaux de restructuration et de modernisation du port de plaisance entamés en janvier pour une durée de 3 ans, pour un montant prévisionnel de 4,5 M €, visant à augmenter la capacité d’accueil en passant de 603 à 750 postes d’amarrage et à proposer des services de qualité sans accroître l’emprise du site.

Le président de la FFPP et de l’UVPO a été enthousiasmé par « la qualité des services proposés, de la relation avec les plaisanciers, notamment via l’application » lancée en août dernier, permettant à la commune d’être labélisée Pavillon bleu depuis près de 30 ans.

Il s’est également réjoui que la commune soit un exemple d’association réussie entre préservation de la biodiversité et port de plaisance. Ils ont ensuite évoqué le développement de la halte fluviale et le projet de recréation d’un port fluvial en lieu et place de l’actuel plan du Bassin. À l’issue de la rencontre, Michel Arrouy s’est félicité que M. Pallares l’ait assuré de son soutien, dans la volonté commune de différentes villes traversées par le canal de travailler ensemble vers une cohérence de parcours. Une première réunion en ce sens devrait être rapidement mise en place a assuré M. Pallares.