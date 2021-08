Sète - Une nouvelle série en tournage à l'Ile de Thau à la rentrée

Une nouvelle série en tournage à l’Ile de Thau à la rentrée

Implanter une série à l’Ile de Thau : c’est l’idée derrière le tournage qui se prépare en ce moment dans ce quartier populaire de Sète. Pas d’enquête de police comme dans Demain nous appartient ou Candice Renoir, mais une comédie musicale séquencée en 10 épisodes de 25 min chacun. Le tournage doit se dérouler entre le 13 septembre et le 29 octobre pour diffusion à venir sur France TV Slash, la chaîne 100 % numérique de France Télévisions.

Une bonne nouvelle pour les habitants car cette série, intitulée Reuss (sœurs en verlan), sera produite à 90 % à Sète et en grande partie à l’Ile de Thau. Deux journées de casting sont prévues mardi 10 et mercredi 11 août à la salle La Passerelle où la société de production Lizland films a pris ses quartiers fin juin. Un casting ouvert à tous dès 16 ans qui permettra d’attribuer de nombreux rôles de figuration. Plus de 200 au total ! Des Sétois seront aussi formés aux métiers du cinéma et de la sécurité pour être intégrés à l’équipe de production.

« On sort de trois mois de préparation et on a reçu un très bel accueil de la population. L’Ile de Thau ne nous sert pas uniquement de décor, on vient à la rencontre des habitants pour les faire participer » souligne Stéphane Caput, qui cite en référence La Graine et le mulet et la volonté du réalisateur de l’époque, Abdellatif Kechich, d’embaucher local. Trois semaines de tournage auront lieu exclusivement à l’Ile de Thau. La série prendra aussi pour décors les Quilles, le Barrou, la Plagette, la Pointe Courte ou encore le Théâtre de la Mer.

« On a choisi l’Ile de Thau parmi plusieurs quartiers en lice en France car c’est un endroit plus graphique et plus visuel qui change des clichés que l’on peut avoir sur les cités » ajoute Stéphane Caput. Le synopsis de Reuss ? Trois amies qui viennent de décrocher leur bac veulent mettre au jour leur talent artistique. Avec l’espoir de devenir chanteuse ou danseuse au milieu des difficultés qu’implique ce choix ambitieux de carrière.

L’histoire aura la particularité d’avoir des portions de musique dans chaque épisode et donnera naissance à 22 chansons. Parmi les rôles de figuration réservés aux habitants, la production recherche donc de nombreux figurants danseurs qui participeront à des ateliers avec une chorégraphe. Puisqu’il est question de musique, notez que le rappeur sétois Demi Portion, enfant du quartier, participera également à cette nouvelle production sétoise.