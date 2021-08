Sète - L'Antarctique et les pôles sensibles à l'honneur au Musée de la mer

L’Antarctique et les pôles sensibles à l’honneur au Musée de la mer.

En cet été 2021, le Musée de la mer met à l’honneur les paysages éblouissants de l’Antarctique à travers deux expositions simultanées. Depuis le 23 juin dernier, des photographies de Laurent Ballesta, plongeur professionnel et photographe animalier, et Vincent Munier, spécialiste de photographies en conditions extrêmes, rendent hommage à la richesse de la biodiversité de la banquise, qu’il est urgent de protéger face au réchauffement climatique.

Deux photographies sont installées sur la façade du musée, jusqu’au 10 octobre.

Parallèlement à cette exposition et dans le cadre de “2021, l’Été Polaire”, les travaux de Sara Bran, artiste pluridisciplinaire sont présentés au Musée de la mer. Photographies, sculptures sur métal, les Ice Flowers, une collection de pièces uniques en or et en argent ciselées. L’exposition des œuvres de Sara Bran, intitulée 1001 couleurs, voyage en Péninsule Antarctique, présente une collection de photographies qui rend hommage à ce paradis blanc, à sa faune et sa flore qu’il est urgent de préserver.

Elle se déroule au Musée de la Mer du 31 juillet au 20 octobre, du mardi au dimanche de 9 h 30 à 18 h.