Gignac - La FNCOF de l'Hérault invite ces adhérents et non adhérents à GIGNAC pour la défense de nos fêtes !

La fédération FNCOF de l’Hérault invite ces adhérents et non adhérents pour une réunion importante le 10 août à GIGNAC.

Devant les difficultés rencontrées en cette période de crise sanitaire, le président national délégué Mr Arnaud Thenoz de la Fédération national des comités et organisateurs de festivités (FNCOF), vient vers vous le mardi 10 août à 19 Heures à GIGNAC (Hérault), afin d'échanger et de définir les axes de discussions pour la seconde édition des États Généraux des festivités culturelles et populaires de France que nous organisons le jeudi 30 septembre 2021 à Montargis (45) et qui sera placée sous le patronage du Ministère de la Culture, de l'Association des Maires et Présidents d'intercommunalités de France (AMF, AMRF, SACEM).

Les comités des fêtes, municipalités, offices de tourisme, associations, organisateurs de festivals (adhérents et non adhérents à la FNCOF), sont cordialement invités à cette réunion afin de partager un moment convivial et faire part de leurs remarques et interrogations concernant l’organisation des festivités et la mise en place des mesures sanitaires.

Les participants seront accueillis par les 2 délégués FNCOF de L’Hérault, Monsieur Eric Stiénon et Monsieur vallée Sébastien, afin de poursuivre le travail déjà entrepris depuis le début de la crise sanitaire pour la sauvegarde de nos festivités populaires et de nos traditions (Fêtes votives, Taurines, Bals et autres festivités populaires …), qui contribue au rayonnement de notre département et de notre belle région.

La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (F.N.C.O.F) est une association « loi 1901 » à but non lucratif, créée en 1929 et dont le siège national est situé à Toulouse. Elle est le porte-drapeau des initiatives et traditions festives françaises et soutient leur maintien ainsi que leur développement sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer.

Sa vocation est d’être à l’écoute, de soutenir et d’aider les organisateurs de festivités dans la mise en œuvre d’animations et d’événements festifs et culturels, artistiques, récréatifs, ou de loisirs, à travers tous les départements et territoires nationaux.

L’adhésion à la FNCOF permet de profiter de nombreux avantages notamment une responsabilité civile des dirigeants, d’une protection juridique et de remises notamment sur le tarif de la SACEM et de la SACD. Le tout inclus dans l’adhésion ! Et c’est GRATUIT pour 2021 *

Renseignements et inscription pour la réunion : Monsieur Vallée Sébastien (Président du comité des fêtes de Gignac, délégué départemental de l’Hérault) Mail : vallee.sebastien@live.fr - téléphone : 06 76 71 28 39 - Facebook : FNCOF Hérault 34

*Sous réserve d’un engagement à 64€ pour 2022

Ensemble, unissons nos forces pour que vivent nos fêtes !