Occitanie - Les Appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh ont inauguré leur nouvelle salle d'accueil

Après 6 mois de travaux, les vignerons des deux appellations ont dévoilé avec joie et fierté la nouvelle salle d’accueil modernisée et totalement repensée. Ce nouveau lieu au coeur de la Maison des Vins se veut visuel, poétique et oenologique ; et sera sans aucun doute un lieu incontournable pour les amateurs de vins néophytes ou confirmés.

Une soirée réussie !

C’est dans l’ancien prieuré à côté de l’église que les invités munis de leur pass sanitaire se sont rendus le 22 juillet en fin d’après-midi à la soirée inaugurale de la Maison des Vins.

Au programme : visite des lieux, discours avec le traditionnel « coupé de ruban », et cocktail dinatoire dans le jardin rythmé par un groupe de jazz. La convivialité du Sud-Ouest était bien-sûr au rendez-vous. Les vignerons et porteurs de projet étaient fiers de dévoiler le fruit de nombreux mois de réflexion et de travail.



Une cuvée avec une étiquette spécialement conçue pour l’évènement a été remise à chaque invité en souvenir de cette belle soirée.

« Nous avons l’avantage d’avoir une appellation à taille humaine et nous savons travailler ensemble. N’oublions pas que le monde ne nous attend pas, et ce projet ne tiendra et se pérennisera que par l’ambition de tous et par nos engagements ». Pascal Savoret